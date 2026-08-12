Землетрус у Колумбії забрав життя вже понад 220 осіб

Рятувальники досі не можуть дістатися зруйнованих будинків в самому епіцентрі поштовхів.

Кількість жертв потужного землетрусу в Колумбії перевищила 200 людей і, за підрахунками CNN, досягнула позначки щонайменше у 224 особи.

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати тих, хто вижив, але масштаб стихії настільки значний, що дістатися зруйнованих будинків в самому епіцентрі поштовхів досі не вдається. Тож очікується, що повідомлення про загиблих надходитимуть ще тривалий час.

До Колумбії вже прибула бригада надзвичайників зі Сполучених Штатів, свою допомогу обіцяють і в Мексиці. Влада країни анонсувала програму фінансової компенсації тим, хто постраждав від землетрусу.

За словами геологів, Колумбія була погано підготовлена до землетрусів, хоча й розташована в сейсмічно активній зоні Тихоокеанського вогняного кільця. Проблемою стала застаріла політика використання землі, через яку забудовники та власники ділянок не дотримуються інструкцій щодо протидії наслідкам підземних поштовхів.