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Румунські військові знищили два дрони типу "Гербера" в Чорному морі

Безпілотники дрейфували в економічній зоні Румунії поблизу морського газового проєкту Neptun Deep.

Румунські військові знищили два дрони типу "Гербера" в Чорному морі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

11 серпня румунські військові знищили два дрони типу "Гербера" в економічній зоні Румунії у Чорному морі.

Про це пише "Європейська правда", цитуючи очільника Міноборони Румунії Раду Міруце.

Сапери знищили дрони у виключній економічній зоні, на відстані приблизно 90 морських миль (понад 166 кілометрів) на схід від міста Констанца, у районі газового проєкту Neptun Deep.

Безпілотники помітив один із кораблів, що виконували роботи в районі платформи Neptun Deep. Судно Берегової охорони з солдатами на борту одразу прибули до цього району.

Зазначається, що Міноборони Румунії зв’язалося з українською стороною з приводу інциденту.

"Було виявлено два дрейфуючих БПЛА та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв’язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать", – зазначив Міруце.

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