За два місяці кількість знищених Силами оборони дронів-«крил» зросла на 46 %

Від початку року Сили оборони знешкодили 195 000 російських дронів-«крил» і ще 66 000 коптерів. Про це повідомили в міністерстві оборони.

За два місяці кількість знищених «крил» зросла на 46%: з 27 711 у травні до 40 438 у липні. Кількість знищених коптерів за місяць зросла на 42%: з 14 071 у червні до 19 945 у липні. Про це повідомили в міністерстві оборони.

Кожне знищення підтверджено.

«Відеофіксація збиттів допомагає визначити найбільш ефективні засоби протидії безпілотникам для розвитку і масштабування», – йдеться у повідомленні.