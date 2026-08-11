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Defense Tech

За два місяці кількість знищених Силами оборони дронів-«крил» зросла на 46 %

Такі безпілотники мають схожу з літаками крилову конструкцію. 

За два місяці кількість знищених Силами оборони дронів-«крил» зросла на 46 %
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Від початку року Сили оборони знешкодили 195 000 російських дронів-«крил» і ще 66 000 коптерів. Про це повідомили в міністерстві оборони.

За два місяці кількість знищених «крил» зросла на 46%: з 27 711 у травні до 40 438 у липні. Кількість знищених коптерів за місяць зросла на 42%: з 14 071 у червні до 19 945 у липні. Про це повідомили в міністерстві оборони.

Кожне знищення підтверджено. 

«Відеофіксація збиттів допомагає визначити найбільш ефективні засоби протидії безпілотникам для розвитку і масштабування», – йдеться у повідомленні.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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