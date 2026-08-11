Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник ДСНС

Росія вбила 30-річного Олексія Столяренка.

У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник ДСНС
Загиблий Олексій Столяренко
Фото: ДСНС України

У Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув 30-річний рятувальник ДСНС Олексій Столяренко.

Про це повідомив в Telegram голова ДСНС України Андрій Даник.

Під час гасіння пожежі стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався Столяренко – начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС у Сумській області.

Рятувальника госпіталізували. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. В Олексія Столяренка залишилися дружина та маленька донька.

"Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей", – додав Даник.

  • Вночі росіяни атакували Суми, поранені 2 жінки. Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, обʼєкти інфраструктури. 
  • Вчора армія окупантів била по обласному центру КАБами. В результаті авіаударів пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies