У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник ДСНС

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У Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув 30-річний рятувальник ДСНС Олексій Столяренко.

Про це повідомив в Telegram голова ДСНС України Андрій Даник.

Під час гасіння пожежі стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався Столяренко – начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС у Сумській області.

Рятувальника госпіталізували. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. В Олексія Столяренка залишилися дружина та маленька донька.

"Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей", – додав Даник.