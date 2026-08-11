У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник ДСНС

У Сумах під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання російського дрона, загинув 30-річний рятувальник ДСНС Олексій Столяренко.
Про це повідомив в Telegram голова ДСНС України Андрій Даник.
Під час гасіння пожежі стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався Столяренко – начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях ГУ ДСНС у Сумській області.
Рятувальника госпіталізували. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося. В Олексія Столяренка залишилися дружина та маленька донька.
"Олексій, як і інші наші загиблі колеги, віддав своє життя, рятуючи людей", – додав Даник.
- Вночі росіяни атакували Суми, поранені 2 жінки. Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, обʼєкти інфраструктури.
- Вчора армія окупантів била по обласному центру КАБами. В результаті авіаударів пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані.