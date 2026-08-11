Постраждали дві жінки 66 та 52 років, яким надали медичну допомогу на місці атаки.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies