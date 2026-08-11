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Росіяни знову атакували Суми, є поранені

Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі та обʼєкти інфраструктури. 

Росіяни знову атакували Суми, є поранені
Наслідки вчорашніх російських ударів по Сумах

Російські FPV-безпілотники атакували з ночі Ковпаківський район Сум. 

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Постраждали дві жінки 66 та 52 років, яким надали медичну допомогу на місці атаки.

Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, обʼєкти інфраструктури. 

Наслідки ліквідовуються.

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