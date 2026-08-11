Російські FPV-безпілотники атакували з ночі Ковпаківський район Сум.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Постраждали дві жінки 66 та 52 років, яким надали медичну допомогу на місці атаки.
Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, обʼєкти інфраструктури.
Наслідки ліквідовуються.
- Росіяни вчора били по Сумах керованими авіаційними бомбами. Унаслідок авіаударів пошкоджені приватні домоволодіння. Госпіталізували одного пораненого.
- Російські війська також атакували безпілотниками Шосткинську громаду Сумщини, унаслідок є травмовані.