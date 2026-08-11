На Херсонщині через російську агресію загинуло 2 людини і поранено 11

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

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Минулої доби у Херсонській області через російську агресію загинуло дві людини, зокрема одна дитина, ще 11 осіб дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожими авіаційними, дроновими артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Берислав, Раківка, Томарине, Урожайне, Борозенське, Красносільське, Кучерське, Чарівне, Ольжине, Брускинське, Стійке, Милове, Дудчани, Качкарівка, Миролюбівка, Осокорівка, Українка, Новорайськ, Заможнє, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Високе, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та шість приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, будинок культури, супермаркет, поштове відділення, господарські споруди, сільгосптехніку та приватні гаражі й автомобілі.