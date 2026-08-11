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Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 460 400 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 460 400 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб
  • танків – 12 259 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.
  • артилерійських систем – 47 713 (+44) од.
  • РСЗВ – 2 020 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 560 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307) од.
  • спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.

Дані уточнюються. 

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