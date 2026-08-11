Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 460 400 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб
- танків – 12 259 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 713 (+44) од.
- РСЗВ – 2 020 (+1) од.
- засоби ППО – 1 560 (+2) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307) од.
- спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.
Дані уточнюються.