Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 460 400 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1190 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 460 400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб

танків – 12 259 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.

артилерійських систем – 47 713 (+44) од.

РСЗВ – 2 020 (+1) од.

засоби ППО – 1 560 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307) од.

спеціальна техніка – 4 514 (+3) од.

Дані уточнюються.