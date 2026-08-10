Канада запровадила санкції проти виробника бронетехніки Streit Group

Канада оголосила про запровадження санкцій проти компанії Streit Group.
Про це ідеться на урядовому сайті Канади.
Підприємство виготовляє броньовані автомобілі та інше військове обладнання для російського оборонно-промислового комплексу.
Канадська влада ухвалила це рішення після численних підтверджених повідомлень про те, що бронетехніку цієї компанії використовують підрозділи Росгвардії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.
Streit Group систематично постачає військову продукцію російським структурам і підживлює воєнну машину путінського режиму.
- З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3 500 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.