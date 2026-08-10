Канада запровадила санкції проти виробника бронетехніки Streit Group

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Канада оголосила про запровадження санкцій проти компанії Streit Group.

Про це ідеться на урядовому сайті Канади.

Підприємство виготовляє броньовані автомобілі та інше військове обладнання для російського оборонно-промислового комплексу.

Канадська влада ухвалила це рішення після численних підтверджених повідомлень про те, що бронетехніку цієї компанії використовують підрозділи Росгвардії, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Streit Group систематично постачає військову продукцію російським структурам і підживлює воєнну машину путінського режиму.