На Одещині втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ: пілот катапультувався

Під час пуску авіаракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся.

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На Одещині втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Пілот катапультувався, його доправили до медзакладу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Інцидент трапився ввечері 10 серпня, під час виконання бойового завдання зі знищення російських повітряних цілей на Одещині.

"За попередніми даними під час пуску авіаракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину", - заявили в Повітряних Силах.

Причини інциденту встановлюються.