Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ: пілот катапультувався

Під час пуску авіаракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся.

На Одещині втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ: пілот катапультувався
Фронтовий винищувач МіГ-29
Фото: facebook/Генштаб

На Одещині втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Пілот катапультувався, його доправили до медзакладу.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Інцидент трапився ввечері 10 серпня, під час виконання бойового завдання зі знищення російських повітряних цілей на Одещині.

"За попередніми даними під час пуску авіаракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину", - заявили в Повітряних Силах.

 Причини інциденту встановлюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies