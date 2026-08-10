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РФ завдала авіаударів по Сумах, є поранені (доповнено)

Пошкоджені приватні будинки.

РФ завдала авіаударів по Сумах, є поранені (доповнено)
наслідки авіаударів по Сумах
Фото: ДСНС України

Росіяни знову вдарили КАБами по Сумах, є травмовані та пошкодження будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок авіаударів пошкоджені приватні домоволодіння. Рятувальники працювали на двох локаціях, на одній з яких виникла пожежа. Всі осередки горіння ліквідовані.

За інформацією очільника ОВА Олега Григорова,  у лікарні наразі перебуває один постраждалий чоловік. Його обстежують та надають необхідну допомогу. Попередньо, ушкодження неважкі.

Ще одній людині медичну допомогу надали без госпіталізації.

Також пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури та транспорт. Триває обстеження території та уточнення всіх наслідків ударів.

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