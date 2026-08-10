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Російська пропаганда поширює у соцмережах маніпулятивне відео, на якому нібито комунальники у прифронтовому Слов’янську Донецької області укладають новий асфальт. Насправді кадри зняті в місті Подільську Одеської області.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За даними Центру, російські пропагандистські ресурси супроводили відео провокативними підписами. У них стверджувалося, що таким чином нібито "готуються зустрічати російську армію", яка начебто наближається до Слов’янська.

Також пропагандисти поширювали твердження, що ремонт доріг у місті нібито проводять замість облаштування укріплень для українських військових та укриттів для цивільного населення.

У Центрі наголосили, що ці твердження не відповідають дійсності. Відео, яке використовують у пропагандистських публікаціях, не було зняте у Слов’янську – на ньому зафіксовані роботи в Подільську Одеської області.

У ЦПД зазначили, що подібні маніпуляції спрямовані на те, щоб сформувати у громадян хибне уявлення про ситуацію у прифронтових містах та підірвати довіру до місцевої влади й Сил оборони України.