За тиждень електропостачання відновили для 774,3 тисячі домівок на Донеччині.

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З 3 до 9 серпня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання у 436 населених пунктах Донецької, Одеської та Дніпропетровської областей. Світло повернули у домівки понад 1,2 млн родин.

Про це повідомляє ДТЕК.

Найбільше відновлень провели на Донеччині, де через бойові дії та постійні обстріли регулярно пошкоджується енергетична інфраструктура. За тиждень електропостачання відновили для 774,3 тисячі домівок.

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На Одещині енергетики повернули світло 227,8 тисячі родин, на Дніпропетровщині – 206,6 тисячі осель, які залишалися без електропостачання через російські атаки.

"Атаки ворога на енергосистему не стихають. Попри все ми продовжуємо працювати та повертати світло", – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Мережі повернули електропостачання вже понад 50,7 млн родин у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях та Києві.

Енергетики розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

У компанії наголошують, що в окремих населених пунктах поблизу зони бойових дій електропостачання доводилося відновлювати вже десятки разів.