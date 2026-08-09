На Одещині енергетики частково повернули світло критичній інфраструктурі та для понад 120 тисяч сімей

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Станом на вечір 9 серпня енергетики частково повернули світло критичній інфраструктурі та для понад 120 тисяч сімей у Одеській області після обстрілу.

Про це написали у пресслужбі ДТЕК.

«Протягом дня енергетики ДТЕК частково заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тис. сімей Одещини після нічної атаки рф», – розповіли там.

Ремонтні роботи триватимуть цілодобово. У компанії кажуть, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім одеситам.

Також просять людей, яким повернули електрику, не вмикати енергоємні прилади одночасно. Це значно допоможе знизити навантаження на пошкоджену мережу.