На Одещині енергетики частково повернули світло критичній інфраструктурі та для понад 120 тисяч сімей

Станом на вечір 9 серпня енергетики частково повернули світло критичній інфраструктурі та для понад 120 тисяч сімей у Одеській області після обстрілу.
Про це написали у пресслужбі ДТЕК.
«Протягом дня енергетики ДТЕК частково заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло для 128,4 тис. сімей Одещини після нічної атаки рф», – розповіли там.
Ремонтні роботи триватимуть цілодобово. У компанії кажуть, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім одеситам.
Також просять людей, яким повернули електрику, не вмикати енергоємні прилади одночасно. Це значно допоможе знизити навантаження на пошкоджену мережу.
- У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області. Ворог застосував кілька десятків ракет та ударних дронів. Станом на вечір неділі кількість постраждалих становила 13 людей.
- Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків.
- У частині Одеси та Одеського району фіксували відключення електроенергії для побутових споживачів. Також, в деяких районах міста відмічалися перебої з подачею води та мобільним звʼязком.