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На Одещині у ДТП загинули три людини

Ще семеро людей постраждали.

На Одещині у ДТП загинули три людини
Наслідки ДТП в Одеській області

В Одеській області вночі на автодорозі сполученням Одеса-Миколаїв сталася ДТП, у якій загинули три людини.

Про це повідомили в обласній поліції.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій вантажного фургона, рухаючись у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.

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Унаслідок автопригоди загинули водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів: 34-річний чоловік та 73-річна жінка. 

Ще семеро пасажирів отримали різні тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Наслідки ДТП в Одеській області
Наслідки ДТП в Одеській області

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