Головне за ніч та ранок неділі, 9 серпня: масована атака на Одещину, понад 230 боєзіткнень, удар по багатоповерхівці в Харкові

Нічні повітряні атаки , 231 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них медики оцінюють як середньої тяжкості. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення.

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Також пошкоджені об'єкти інфраструктури.

У місті розгорнули оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

За інформацією ОВА, внаслідок масованої атаки ворога по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині Одеси та Одеського району фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів. Також в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком. Енергетики та комунальні служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків атаки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка та у бік Осикового, Довгої Балки й Миколайпілля.

29 атак ворог здійснив на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та чотири пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще близько 1 130 російських військових, 2 ворожі танки, понад 40 артсистем та 9 російських НРК. Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 1 457 740 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці 9 серпня російські війська завдали ударів по Салтівському району Харкова. Один із них припав на багатоквартирний житловий будинок. Кількість поранених збільшилася до 23 людей, двоє загинули, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання зруйновано квартири на 7–10 поверхах будинку. Також відомо про постраждалих.

Згодом Терехов повідомив про ще один удар по Салтівському району. За його словами, ворог поцілив у сусідню багатоповерхівку.

У пошкодженому будинку були заблоковані люди. На місці розпочалася рятувальна операція.

Огляд місць подій триває. Кількість постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюються.

Третє місце влучання – один з парків у Салтівському районі.

У ніч на 9 серпня російські війська знову атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого удару постраждали троє людей.

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Про це повідомляють ДСНС України та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Унаслідок атаки виникли пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та приватному підприємстві з німецькими інвестиціями. Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

Наразі всі пожежі ліквідовані.

У ніч на 9 серпня російські війська атакували Україну 202 дронами та ракетами різних типів. Основним напрямком удару стала Одещина.

Із 18:00 8 серпня противник атакував область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П. Також Росія випустила по Україні 202 ударні БпЛА типів Shahed, «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» та баражуючі боєприпаси «Бандероль».

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 174 ворожі БпЛА та 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на шести.

Ще кілька ворожих ракет не досягли своїх цілей, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!