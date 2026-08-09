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Спротив: Росіяни посилюють вербування мешканців ТОТ до лав ЗС РФ

Українцям на ТОТ обіцяють "безпечну" службу в підрозділах БпЛА.

Спротив: Росіяни посилюють вербування мешканців ТОТ до лав ЗС РФ
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна адміністрація посилює вербування місцевих жителів до збройних сил РФ. Особливу увагу приділяють набору до підрозділів безпілотних систем, представляючи таку службу як нібито безпечну та добре оплачувану роботу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Потенційним кандидатам обіцяють комфортні умови служби, "тепле і сухе місце" та відсутність безпосередньої участі у бойових діях. Водночас після підписання контракту військовослужбовців можуть направити безпосередньо до районів бойових дій.

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У ЦНС зазначають, що обіцянки служби подалі від фронту можуть змінитися участю у бойових завданнях. Люди, яких залучають перспективою стабільної зарплати та нібито безпечної спеціальності, ризикують опинитися на передовій.

За даними ЦНС, Росія використовує складне економічне становище мешканців тимчасово окупованих територій для поповнення своєї армії. На тлі безробіття та затримок із виплатами людям пропонують військову службу як спосіб отримання стабільного доходу.

Таким чином, окупаційна влада використовує створені нею ж соціально-економічні проблеми для вербування місцевого населення до російської армії.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до нових кібератак, ракетного тиску та залякування. Кремль також розглядає можливість проведення прихованої мобілізації.

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