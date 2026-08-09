"С-400" у Геленджику після удару горіла близько трьох годин.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили три російські судна "тіньового флоту" у Чорному морі, а також п’ять елементів російської ППО на території РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За його словами, у Чорному морі українські військові уразили один нафтовий танкер та два суховантажні судна, які належать до "тіньового флоту" Росії.

Також у ніч з 8 на 9 серпня були уражені російські засоби ППО:

ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю;

ЗРК "Тор" у Ростовській області;

ЗРГК "Панцир-С1" в Єйську Краснодарського краю;

РЛС "Подльот-К1" у Ростовській області;

РЛС "Каста 2Е2" у Ростовській області.

За словами Бровді, позиція С-400 у Геленджику після удару горіла близько трьох годин. Він зазначив, що 8 серпня цей комплекс здійснив шість пусків ракет.

У Силах безпілотних систем додали, що операторами 1-го окремого центру, 413-го полку "Рейд" та 412-та бригада Nemesis було здійснене вдале полювання на засоби ППО противника та судна підсанкційного флоту РФ.