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Сили безпілотних систем уразили три російські судна у Чорному морі і п’ять засобів ППО РФ

"С-400" у Геленджику після удару горіла близько трьох годин.

Сили безпілотних систем уразили три російські судна у Чорному морі і п’ять засобів ППО РФ
Атака на російський танкер СБС України
Фото: скрин відео

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили три російські судна "тіньового флоту" у Чорному морі, а також п’ять елементів російської ППО на території РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За його словами, у Чорному морі українські військові уразили один нафтовий танкер та два суховантажні судна, які належать до "тіньового флоту" Росії.

Також у ніч з 8 на 9 серпня були уражені російські засоби ППО:

  • ЗРК С-400 "Тріумф" у Геленджику Краснодарського краю;
  • ЗРК "Тор" у Ростовській області;
  • ЗРГК "Панцир-С1" в Єйську Краснодарського краю;
  • РЛС "Подльот-К1" у Ростовській області;
  • РЛС "Каста 2Е2" у Ростовській області.

За словами Бровді, позиція С-400 у Геленджику після удару горіла близько трьох годин. Він зазначив, що 8 серпня цей комплекс здійснив шість пусків ракет.

У Силах безпілотних систем додали, що операторами 1-го окремого центру, 413-го полку "Рейд" та  412-та бригада Nemesis було здійснене вдале полювання на засоби ППО противника та судна підсанкційного флоту РФ.

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