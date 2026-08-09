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Росіяни атакували Харківщину ракетами та дронами: троє загиблих, ще 25 постраждалих

Окупанти били по Харкову та області ракетами та дронами різних типів.

Росіяни атакували Харківщину ракетами та дронами: троє загиблих, ще 25 постраждалих
наслідки атаки по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще 25 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові відомо про двох загиблих та 13 постраждалих. В Ізюмі поранення дістали вісім людей.

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Також унаслідок атак:

  • у селі Артемівка дві жінки віком 45 та 68 років отримали гостру реакцію на стрес;
  • у Лозовій поранена 60-річна жінка;
  • у Ківшарівці загинув 68-річний чоловік;
  • у Михайлівці поранена 47-річна жінка;
  • у селі Верхньоводяне внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 69-річний чоловік.

Російські війська атакували Київський та Салтівський райони Харкова ракетами та безпілотниками.

Загалом ворог застосував по Харківщині 2 ракети, 4 КАБи, 1 БпЛА «Герань-2», 2 БпЛА «Молнія», 7 FPV-дронів та 36 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові пошкоджено приватний будинок, електромережі, два автомобілі та кладовище. В Ізюмі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, 10 автомобілів та електромережі.

Пошкодження також зафіксували у Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Водночас транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 227 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 51 015 людей.

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