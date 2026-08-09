Вранці 9 серпня російські війська завдали ударів по Салтівському району Харкова. Один із них припав на багатоквартирний житловий будинок. Кількість поранених збільшилася до 27 людей, двоє загинули.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок влучання зруйновано квартири на 7–10 поверхах будинку. Також відомо про постраждалих.
Згодом Терехов повідомив про ще один удар по Салтівському району. За його словами, ворог поцілив у сусідню багатоповерхівку.
У пошкодженому будинку були заблоковані люди. На місці розпочалася рятувальна операція.
Як додає очільник ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ракетного удару по Салтівському району.
Станом на зараз відомо про загибель двох людей. Ще 27 постраждалих. По допомогу медиків звернулися ще дві людини з різаними ранами, і дві — з гострою реакцією на стрес.
Огляд місць подій триває. Кількість постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюються.
Також відомо про двох загиблих на місці удару.
Третє місце влучання – один з парків у Салтівському районі.
- У Київському районі Харкова зафіксували удар російського безпілотника. Попередньо, влучання сталося на території приватного сектору.