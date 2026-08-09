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Вранці 9 серпня російські війська завдали ударів по Салтівському району Харкова. Один із них припав на багатоквартирний житловий будинок. Кількість поранених збільшилася до 27 людей, двоє загинули.

Фото: Харківська ОВА наслідки атаки РФ по Харкову

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, внаслідок влучання зруйновано квартири на 7–10 поверхах будинку. Також відомо про постраждалих.

Фото: Харківська ОВА наслідки атаки РФ по Харкову

Згодом Терехов повідомив про ще один удар по Салтівському району. За його словами, ворог поцілив у сусідню багатоповерхівку.

У пошкодженому будинку були заблоковані люди. На місці розпочалася рятувальна операція.

Як додає очільник ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав ракетного удару по Салтівському району.

Станом на зараз відомо про загибель двох людей. Ще 27 постраждалих. По допомогу медиків звернулися ще дві людини з різаними ранами, і дві — з гострою реакцією на стрес.

Огляд місць подій триває. Кількість постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюються.

Фото: Харківська ОВА Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Також відомо про двох загиблих на місці удару.

Третє місце влучання – один з парків у Салтівському районі.