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Армія РФ атакувала Одещину ракетами та дронами: кількість постраждалих зросла (доповнено)

Найбільше руйнувань в Одесі. Пошкоджена енергоінфраструктура.

Армія РФ атакувала Одещину ракетами та дронами: кількість постраждалих зросла (доповнено)
наслідуи російської атаки на Одесу
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області. Ворог застосував кілька десятків ракет та ударних дронів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців", – ідеться у повідомленні.

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Фото: Одеська ОВА

Станом на 11:45, до 9 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одещині. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Фото: Одеська ОВА

Також пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко додає, що масштаби руйнувань унаслідок російського удару по Одесі стануть відомі після того, як рятувальники ліквідують пожежу. Окрім квартир у багатоповерховому житловому будинку, внаслідок атаки пошкоджені готель та автомобілі.

У місті розгорнули оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

За інформацією ОВА, внаслідок масованої атаки ворога по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині Одеси та Одеського району фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів. Також, в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком. 

В усі райони міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети.

Енергетики та комунальні служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків атаки та повним відновленням всіх послуг.

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