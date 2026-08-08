Російська армія скинула на Ізюм КАБ: поранені 7 людей

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В Ізюмі Харківської області внаслідок російського удару керованою авіабомбою поранені семеро людей.

Про це повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Влучання зафіксовано в районі ІПЗ: безпосередній удар прийшовся по непрацюючому цивільному закладу. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління у прилеглих багатоквартирних багатоповерхових будинках та прилеглих будинках приватного сектору», – розповіли в Ізюмській МВА.

Унаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та десять автомобілів. Профільні служби працюють на місці та усувають наслідки російського удару.