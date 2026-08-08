Російська армія скинула на Ізюм КАБ: поранені 7 людей

В Ізюмі Харківської області внаслідок російського удару керованою авіабомбою поранені семеро людей.
Про це повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Влучання зафіксовано в районі ІПЗ: безпосередній удар прийшовся по непрацюючому цивільному закладу. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління у прилеглих багатоквартирних багатоповерхових будинках та прилеглих будинках приватного сектору», – розповіли в Ізюмській МВА.
Унаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та десять автомобілів. Профільні служби працюють на місці та усувають наслідки російського удару.
- Вчора Росія теж тероризувала Ізюм. Внаслідок обстрілу міста загинули 2 людей, ще 4 були поранені. На місці влучання спалахнула пожежа площею близько 400 квадратних метрів.