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Російська армія скинула на Ізюм КАБ: поранені 7 людей

Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

Російська армія скинула на Ізюм КАБ: поранені 7 людей
Обстріл Ізюма
Фото: Ізюмська МВА

 В Ізюмі Харківської області внаслідок російського удару керованою авіабомбою поранені семеро людей. 

Про це повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Влучання зафіксовано в районі ІПЗ: безпосередній удар прийшовся по непрацюючому цивільному закладу. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління у прилеглих багатоквартирних багатоповерхових будинках та прилеглих будинках приватного сектору», – розповіли в Ізюмській МВА.

Унаслідок атаки пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та десять автомобілів. Профільні служби працюють на місці та усувають наслідки російського удару.

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