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Росія била по Дніпропетровщині артилерією, дронами та авіабомбами: загинули двоє людей

Внаслідок обстрілів ще 2 осіб отримали поранення.

Росія била по Дніпропетровщині артилерією, дронами та авіабомбами: загинули двоє людей
Обстріли Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом 8 серпня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через російські атаки загинули двоє людей. Ще двоє жителів області отримали поранення.

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На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені амбулаторія, адмінбудівлі, магазин та приватні будинки. Також знищені автобус і вантажівка.

Двоє людей загинули. Ще двоє отримали поранення. 54-річного чоловіка госпіталізували. Він перебуває у стані середньої тяжкості. 48-річний потерпілий лікується амбулаторно.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району російські удари знищили та пошкодили понад 20 приватних будинків. Також понівечені автомобілі. У Зеленодольській громаді Криворізького району вороги поцілилиуприватний будинок, магазин та автомобіль. Росіяни також атакували Павлоград і Межиріцьку громаду. Там виникли пожежі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

  • У ніч проти 8 серпня російські війська понад 10 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина дістала поранень, виникли пожежі та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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