Зеленський: зі США є угода про щомісячні постачання антибалістики, але їх недостатньо. Цього року обсяги знизилися

Україна і США мають домовленості про щомісячне надання ракет для збиття балістики, але цих обсягів недостатньо. Цього року обсяги постачань антибалістики знизилися порівняно з попереднім.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Сербії. Він не озвучуватиме обсяги, аби не допомагати ворогу.

Окрім країни-виробника США, відповідні ракети є в Німеччини і Польщі. Це ті країни, що можуть серйозно допомогти і вже допомагали раніше. Антибалістика є в Японії і Південній Кореї. Ці країни не допомагають через внутрішнє законодавство.

Реклама

Триває робота з Нідерландами і країнами нордік – вони «по-трошечки допомагають», сказав президент. Зусилля з пошуку додаткових ракет поза американським пакетом триває щодня.

«Всі інституції повинні над цим працювати. Не тільки президент», – додав він.

Президент сказав, що Україна була б готова купити ППО в Ізраїлю. Але такої можливості немає.

«Хоча ми в діалозі», – сказав президент України.

Триває робота і з країнами Близького Сходу.

Паралельно Україна розвиває власний антибалістичний проєкт з Італією, Німеччиною, Данією та іншими країнами. Лідерство в проєкті – за української компанією Fire Point. Це єдина приватна компанія, яка розвиває антибалістичну зброю. Також цим займається одна з державних компаній, назву якої не розкриватимуть.

«Про Fire Point сказав, бо вони самі виходять з відповідною інформацією. Вже пізно про це говорити, що буде за це прилітати по них», – сказав Володимир Зеленський.

Треба робити все, щоб ці дві компанії не були знищені ворогом, наголосив президент.

Реклама

Існує ще третій проєкт ППО з компанією Lockheed Martin, але про подробиці говорити рано.

Зеленський додав, що ще в перший рік війни просив у Джо Байдена ліцензії на Patriot, але не отримав.

«Зараз ми домовилися з Трампом, щоб він дав ліцензії. Але уявіть, якби ми їх отримали чотири роки назад. Ми б уже всім робили Patriot, повірте мені, і уже б Європа, та, яка хоче і хотіла мати Patriot антибалістичні ракети і системи, вже б все було. А зараз ми займаємося папірцями, але летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває», – сказав він.

Президент додав, що в перші два роки повномасштабної війни просив ліцензії і на європейську зброю, тож і Європа мала б пришвидшитися в цьому питанні.

Українська антибалістика

Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою в Україні можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. Минулого місяця компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.

Станом на зараз до проєкту долучилися 13 іноземних партнерів.

Є й ще один антибалістичний проєкт, робота над яким триває близько 10 років. У липні було успішне тестування власної антибалістичної ракети – вона влучила в ціль.