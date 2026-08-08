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Зеленський: за 24 години Росія вбила в Україні 13 цивільних людей

Знову постраждала цивільна інфраструктура. 

Зеленський: за 24 години Росія вбила в Україні 13 цивільних людей
Володимир Зеленський, Сербія
Фото: скриншот відео

Під час нічного обстрілу 8 серпня Росія била балістикою і дронами по інфраструктурі. Постраждала залізниця – потяги запізнюються по всій країні. Також ворог вдарив по енергетиці та цивільних підприємствах, сказав на пресконференції в Сербії президент Володимир Зеленський.

Ліквідація наслідків атаки триває. Російські обстріли за одну добу, з 9:00 7 серпня до 9:00 8 серпня, вбили 13 цивільних. 

«Це дійсно страшна трагедія. Трагедія російської агресії проти незалежної України. Співчуття всім рідним і близьким. 77 людей поранені в наших регіонах. 12 областей були під ударами. Фактично кожної ночі, кожного дня», – сказав Володимир Зеленський.

В Україні фактично не залишилося неушкоджених електростанцій і жодної цілої теплової електростанції. Розбиті вокзали, лікарні, підприємства. 

Володимир Зеленський подякував за новий пакет гуманітарної підтримки від Сербії в сферах медицини і енергетики. 

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