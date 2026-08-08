На Київщині негода пошкодила понад 60 будинків, автомобілі та електромережі

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На Київщині внаслідок негоди пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, автомобілі та електромережі. Найбільше наслідків зафіксували в Обухівському районі.

Про наслідки негоди повідомила Київська ОВА.

У Кагарлику пошкоджено 62 житлових будинки – 13 багатоквартирних і 49 приватних. Також пошкоджені три адміністративні будівлі та чотири автомобілі. Через сильний вітер у будинках пошкоджені покрівлі.

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Наслідки негоди також зафіксували у Бориспільському, Броварському та Бучанському районах.

В інших населених пунктах області через негоду падали дерева, зокрема на проїжджу частину. Наразі наслідки стихії оперативно ліквідовують.

Крім того, гроза та злива спричинили пошкодження електромереж. Через це сталися аварійні відключення у Бориспільському, Бучанському, Броварському та Обухівському районах.

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, електропостачання вже відновили для понад 53 тисяч родин. Станом на 10:00 без електроенергії залишаються понад 18 тисяч сімей.