Жоден із шести цивільних не брав участі у бойових діях і не становив загрози для російських військових.

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Одинадцять військовослужбовців РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі за вбивство шістьох беззбройних цивільних під час окупації Київщини. Людей розстріляли у двох автомобілях поблизу "Добропарку" та в селі Мотижин у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними Офісу генерального прокурора, суд визнав російських військових винними у воєнному злочині, поєднаному з умисним убивством.

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Прокурори довели, що 27 лютого 2022 року поблизу "Добропарку" російські військові відкрили прицільний вогонь по автомобілю Opel Zafira, у якому перебували троє беззбройних чоловіків. Усі вони загинули.

3 березня у Мотижині російські військові обстріляли автомобіль Peugeot 206 із трьома цивільними. Водій побачив бойову техніку окупантів і зупинився, однак військові РФ без попередження відкрили вогонь. Усі троє людей загинули.

У прокуратурі наголосили, що жоден із шести цивільних не брав участі у бойових діях і не становив загрози для російських військових.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та визнав дії засуджених грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Їхні дії кваліфікували за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.