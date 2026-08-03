Заступника голови Хмельницької ОВА підозрюють в отриманні "відкатів" за дорожні контракти

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Співробітники СБУ та Офісу Генпрокурора підозрюють заступника голови Хмельницької ОВА у розкраданні бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг.

Про це інформує СБУ.

"За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей", – ідеться у повідомленні.

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Фото: СБУ

Як з’ясувало розслідування, розмір "відкату", котрий отримував чиновник становив 5% від загальної вартості угоди.

За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт.

Фото: СБУ

До незаконної діяльності він залучив керівника профільної держустанови.

Співробітники СБУ задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 млн гривень хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Учасникам "схеми", відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.