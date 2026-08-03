На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування виплат на майже 4 млн грн

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему незаконного нарахування виплат на майже 4 млн грн. Підозрюють 11 людей.

Як розповіли у Нацполіції та Офісі генпрокурора, учасники схеми, серед яких начальник фінансово-економічної служби військової частини та підлеглі бухгалтери, тривалий час незаконно виписували собі та іншим військовослужбовцям додаткову грошову винагороду. Щомісяця незаконно отримували до 100 тис. грн за нібито безпосередню участь у бойових діях.

За даними поліції, організував схему начальник фінансово-економічної служби військового підрозділу. До її реалізації чоловік залучив підлеглих бухгалтерів. Попри те, що фінансова служба частини фактично знаходиться на Дніпропетровщині, учасники групи вносили до фінансової документації завідомо неправдиві відомості про нібито свою участь у виконанні бойових завдань на Запорізькому напрямку, і це ставало підставою для щомісячного нарахування додаткової винагороди розміром 100 тис. грн.

Реклама

Правоохоронці задокументували, що кожен з бухгалтерів встиг отримати від ста тисяч до понад пів мільйона гривень. Загальна сума безпідставно нарахованих «бойових» становить понад 3,8 млн грн.

У Офісі генпрокурора розповіли, що йдеться зокрема про колишнього начальника фінансово-економічної служби, якому раніше інкримінували зловживання службовим становищем і недбале ставлення до військової служби. Також підозри повідомили його підлеглим.

Раніше майору вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 425 КК України. За версією слідства, він також не забезпечив належного контролю за роботою фінансової служби.

Крім того, прокурори довели в суді вину начальника розрахункової групи цієї служби, який через систему «Зарплатний проєкт» перераховував кошти військової частини на власні банківські рахунки. Він заволодів понад 7,3 млн грн, призначеними для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Суд призначив йому покарання у виді восьми років позбавлення волі.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру 11 людям. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Один із фігурантів уже відбуває покарання за вчинення аналогічного злочину. Нині йому оголосили підозру за новими епізодами.

Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, щоб притягнути їх до відповідальності.