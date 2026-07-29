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ОГП: учасника схеми з договірними матчами у FIFA засудили до двох років обмеження волі

Суд звільнив кіберспортсмена від відбування покарання з випробуванням.

ОГП: учасника схеми з договірними матчами у FIFA засудили до двох років обмеження волі
Учасника схеми з договірними матчами у FIFA засудили до двох років обмеження волі
Фото: Офіс генпрокурора

Суд визнав винним кіберспортсмена, який навмисно програвав офіційні матчі у футбольному симуляторі FIFA, щоб учасники злочинної групи могли заробляти на букмекерських ставках. За скоєне він отримав два роки обмеження волі, однак був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, організована група із шести осіб діяла з листопада 2022 року до жовтня 2024 року. До її складу входили організатор, співорганізатор та четверо кіберспортсменів. 

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Вони організовували договірні матчі турніру ESports Battle Football, а потім робили ставки на заздалегідь визначені результати у легальних і нелегальних букмекерських конторах, зокрема зареєстрованих в країнах Азії.

Засуджений кіберспортсмен виконував домовленості організаторів, навмисно програючи матчі. Правоохоронці встановили його участь у чотирьох епізодах маніпулювання результатами змагань: трьох матчах 1 грудня 2022 року та одному – 18 березня 2023 року.

За перші три договірні матчі спортсмен отримав через криптообмінник 5 000 USDT, а після четвертого – ще 3 976 доларів США. Загалом за навмисні поразки йому виплатили 8 976 доларів.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, уклав угоду про визнання винуватості та співпрацював зі слідством. 

Суд визнав його винним у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань, призначив два роки обмеження волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком.

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