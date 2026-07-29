Зросла кількість жертв внаслідок удару по виставці на Київщині

У лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок російської атаки на Київську область 24 липня. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Таким чином кількість загиблих через російський удар по виставці зросла до 12 людей.
У прокуратурі висловили співчуття рідним і близьким загиблих.
Що відомо про удар Росії по виставці зброї?
- Росіяни 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Внаслідок удару по області загинули 12 людей, близько 100 були поранені.
- За фактом російського удару розпочали кримінальне провадження. Організатора заходу затримали і повідомили підозру у службовій недбалості.
- За даними Офісу генпрокурора, на відкриту локацію запросили понад 300 учасників. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу, що, за оцінкою слідства, створювало очевидні ризики для безпеки людей.