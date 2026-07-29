Зросла кількість жертв внаслідок удару по виставці на Київщині

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У лікарні помер 20-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок російської атаки на Київську область 24 липня. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Таким чином кількість загиблих через російський удар по виставці зросла до 12 людей.

У прокуратурі висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Що відомо про удар Росії по виставці зброї?