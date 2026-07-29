Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з інфраструктурних об’єктів. Поки що інформацію про можливих постраждалих та остаточні наслідки уточнюють.

На місці працюють усі відповідні служби.

Останні удари армії Росії по Одещині

25 липня російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині. Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.