Російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з інфраструктурних об’єктів. Поки що інформацію про можливих постраждалих та остаточні наслідки уточнюють.
На місці працюють усі відповідні служби.
Останні удари армії Росії по Одещині
- 25 липня російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині. Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.
- Того ж дня окупанти знову вдарили по Одеській області, були уражені житловий сектор і цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.
- Вночі 24 липня Росія масовано атакувала Одеську область ракетами і дронами. Під прицілом окупантів був житловий сектор і промисловість. Постраждали дитина і жінка. Внаслідок атаки пошкоджено дах багатоповерхівки, зруйновані частково приватні будинки та потрощені легкові авто.