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Росія завдала ракетного удару по Одещині. Пошкоджено об’єкт інфраструктури

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Росія завдала ракетного удару по Одещині. Пошкоджено об’єкт інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено територію одного з інфраструктурних об’єктів. Поки що інформацію про можливих постраждалих та остаточні наслідки уточнюють.

На місці працюють усі відповідні служби.

Останні удари армії Росії по Одещині

  • Того ж дня окупанти знову вдарили по Одеській області, були уражені житловий сектор і цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.
  • Вночі 24 липня Росія масовано атакувала Одеську область ракетами і дронами. Під прицілом окупантів був житловий сектор і промисловість. Постраждали дитина і жінка. Внаслідок атаки пошкоджено дах багатоповерхівки, зруйновані частково приватні будинки та потрощені легкові авто.
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