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В.о. міністра оборони Хмара: Україна не може відповідати «ударом на удар», тому діє асиметрично

Хмара наголосив, що має бачення того, що зробить українську військову кампанію ефективнішою.

В.о. міністра оборони Хмара: Україна не може відповідати «ударом на удар», тому діє асиметрично
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна не може протистояти Росії за принципом «удар за удар». Натомість Сили оборони мають максимально ефективно використовувати наявні ресурси та діяти асиметрично.

Про це він сказав в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, яке цитує Reuters.

Хмара зазначив, що має чітке бачення того, які засоби та тактика можуть зробити українську військову кампанію ефективнішою. Одних із ключових елементів – грамотне управління ресурсами та логістикою. Таким чином військові підрозділи своєчасно отримуватимуть необхідне озброєння й техніку.

Коментуючи удари по об'єктах на території Росії, очільник Міноборони наголосив, що їхня мета завдати ворогу збитків, які перевищують витрати на проведення таких операцій.

Хмара також розраховує на перетворення співпраці України та США на довгострокове стратегічне партнерство. Київ може запропонувати Вашингтону унікальний досвід ведення сучасної війни.

Необхідно, сказав глава МО, виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot в Україні. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп раніше заявив про готовність надати Україні ліцензію на їхнє виробництво.

  • Напередодні Трамп і президент Зеленський обговорили відновлення мирних переговорів з Росією та саме плани щодо виробництва в Україні ракет-перехоплювачів Patriot, пише Reuters. За словами Зеленського, це питання він порушував і під час зустрічі з американськими сенаторами у Вашингтоні.
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