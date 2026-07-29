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Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі, поранений чоловік

Медики надали потерпілому допомогу.

Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі, поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вранці завдали удару по автозаправній станції у Запоріжжі. Про це повідомив у Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки поранення дістав чоловік. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Протягом останньої доби російські війська завдали 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

За даними ОВА, окупанти здійснили 22 авіаудари, атакували регіон 705 безпілотниками різних типів, тричі обстріляли з РСЗВ та завдали 266 артилерійських ударів.

Унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району за добу поранення дістали четверо людей. Також надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

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