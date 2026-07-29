На Харківщині викрили схему з оформлення фейкової інвалідності на 14 млн грн

Встановлено, що водій і цивільний чоловік підшукували "клієнтів" серед військовозобов’язаних та скеровували їх до “потрібних” медиків.

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Під час обшуків вилучено понад 243 тис. доларів США, близько 750 тис. гривень, понад 50 тис. євро та 700 фунтів стерлінгів

Правоохоронці викрили у Харківській області схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов’язаним.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За 5-8 тисяч доларів США їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації.

За інформацією слідства, до схеми причетні двоє лікарів медичних закладів – невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник.

Водій і цивільний чоловік підшукували "клієнтів" серед військовозобов’язаних та скеровували їх до “потрібних” медиків. Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру.

Операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). На підставі цих документів чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації.

Усіх учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено понад 243 тис. доларів США, близько 750 тис. гривень, понад 50 тис. євро та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурора чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу п’ятому підозрюваному наразі вирішується.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та осіб, які скористалися її “послугами”.