Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сибіга відвідає Ізраїль на запрошення очільника МЗС країни

Дипломати поспілкувалися телефоном.

Сибіга відвідає Ізраїль на запрошення очільника МЗС країни
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. 

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Сибіга поінформував про ескалацію Росією терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі, а також про її наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера.

“Я також розповів моєму колезі про підготовку до пам’ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій”, – зазначив очільник МЗС України. 

Під час телефонних переговорів Андрій Сибіга прийняв запрошення Гідеона Саара відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies