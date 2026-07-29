Сибіга відвідає Ізраїль на запрошення очільника МЗС країни

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Сибіга поінформував про ескалацію Росією терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі, а також про її наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера.

“Я також розповів моєму колезі про підготовку до пам’ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій”, – зазначив очільник МЗС України.

Під час телефонних переговорів Андрій Сибіга прийняв запрошення Гідеона Саара відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.