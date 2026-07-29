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Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 443 450 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 443 450 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб / persons
  • танків – 12 227 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 962 (+60) од.
  • РСЗВ – 1 973 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 521 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331) од.
  • спеціальна техніка – 4 478 (+2) од.

Дані уточнюються. 

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