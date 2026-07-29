Росія вже втратила в Україні близько 1 443 450 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 443 450 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 443 450 (+1 310) осіб / persons

танків – 12 227 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 044 (+6) од.

артилерійських систем – 46 962 (+60) од.

РСЗВ – 1 973 (+3) од.

засоби ППО – 1 521 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 063 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 432 778 (+1 468) од.

крилаті ракети – 4 950 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 127 181 (+331) од.

спеціальна техніка – 4 478 (+2) од.

Дані уточнюються.