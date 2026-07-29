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Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови

Вартість "послуг" становили 17 тисяч євро.

Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних до Молдови
Затримання підозрюваного в незаконному переправленні чоловіків закордон
Фото: Пресслужба Нацполіції

У Києві правоохоронці викрили черговий канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.

Про це повідомили в Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відомо, що схему організував 25-річний уродженець Запоріжжя, нині мешканець столиці. Він комунікував із «клієнтами», проводив для них інструктаж, організовував транспортування військовозобов’язаних до прикордоння та їхнє подальше переправлення за межі країни.

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Фото: Пресслужба Нацполіції

"Як з’ясувалося, спочатку маршрут до Молдови пролягав через Одесу, а вартість «послуг» становила 17 тисяч євро. Згодом зловмисник змінив і маршрут, і суму винагороди. Неодноразово змінювався й спосіб розрахунку: спочатку він вимагав переказ коштів на криптогаманець, а згодом наполіг на оплаті готівкою",  -зазначили в поліції.

У підсумку сторони домовилися про оплату у два етапи: 14 тисяч євро - перед виїздом, ще тисячу доларів - безпосередньо перед перетином кордону. Під час отримання першої частини коштів правоохоронці затримали чоловіка.

Фото: Пресслужба Нацполіції

Йому повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб.

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