У Києві правоохоронці викрили черговий канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови.
Про це повідомили в Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Відомо, що схему організував 25-річний уродженець Запоріжжя, нині мешканець столиці. Він комунікував із «клієнтами», проводив для них інструктаж, організовував транспортування військовозобов’язаних до прикордоння та їхнє подальше переправлення за межі країни.
"Як з’ясувалося, спочатку маршрут до Молдови пролягав через Одесу, а вартість «послуг» становила 17 тисяч євро. Згодом зловмисник змінив і маршрут, і суму винагороди. Неодноразово змінювався й спосіб розрахунку: спочатку він вимагав переказ коштів на криптогаманець, а згодом наполіг на оплаті готівкою", -зазначили в поліції.
У підсумку сторони домовилися про оплату у два етапи: 14 тисяч євро - перед виїздом, ще тисячу доларів - безпосередньо перед перетином кордону. Під час отримання першої частини коштів правоохоронці затримали чоловіка.
Йому повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб.