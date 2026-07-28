Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі

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Наслідки атаки на Дніпропетровщину 28 липня 2026 року

Понад 50 разів упродовж дня, 28 липня, росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали три райони області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, магазин, автівки. Постраждав 40-річний чоловік.

На Криворіжжі під атакою були райцентр, Софіївська та Грушівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні оселі, адмінбудівля й автомобіль.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській громаді. Понівечені приватні будинки. Загинула одна людина.