Росія знову атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря

Цей корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак.

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Через нічну атаку Росії в акваторії Чорного моря уражене цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак.

«Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються», - додав Кіпер.