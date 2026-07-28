Росія знову атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря

Через нічну атаку Росії в акваторії Чорного моря уражене цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак.
«Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються», - додав Кіпер.
- Днями міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в українські порти тимчасово не заходять іноземні судна, аби не потрапити під російський обстріл.
- Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що за кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули й отримали поранення. Наразі чорноморським морським коридором України не пройшло жодне судно — і це в пік збору врожаю.