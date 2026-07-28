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Від початку доби росіяни 81 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Потапівка, Нескучне, Товстодубове, Кореньок, Сопич, Рогізне, Гірки, Бачівськ, Волфине; на Чернігівщині - Клюси, Сеньківка, Набережне. Також ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби та здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники 11 разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Стариця, Лиман та в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анискине, Амбарне.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися в бік Дробишевого, Лиману, Озерного та в районах Новоселівки й Новомихайлівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито чотири ворожі атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 15 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Степанівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Матяшеве. Одне боєзіткнення досі триває.

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На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивають одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.