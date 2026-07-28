У США визнали, що відстають у масштабуванні виробництва дронів, порівняно з Україною

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У Сполучених Штатах визнали, що досі перебувають на початковому етапі розбудови власної масштабної дронової промисловості, пише Reuters з посиланням на заяву заступника директора та головного операційного директора Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіса Метца.

За його словами, Україна виробить цього року від шести до семи мільйонів малих FPV-ударних дронів, що становить близько 500 000 на місяць.

До порівняння, він зазначив, що програма Пентагону Drone Dominance вартістю $1,1 млрд до лютого в цілому замовить менш ніж 200 000 дронів.

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«Перейти від нуля до 200 000 значно важче, ніж надалі нарощувати обсяги, коли внутрішні потужності для масштабного виробництва вже існуватимуть», – цитує Метца видання.

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Водночас Тревіс Метц зазначив, що Пентагон посилив вимоги до локалізації виробництва дронів. В оприлюдненій 23 липня рамковій концепції йдеться, що кінцевою метою уряду є «повністю вітчизняний» ланцюжок постачання для малих безпілотних авіасистем. Це, за його словами, суттєво ускладнює різке нарощування виробництва дронів.

Серед важкодоступних компонентів Метц відзначив напівпровідники. Відтак, жоден із дронів 19 компаній, що змагатимуться на серпневих випробуваннях, не може містити заборонених деталей китайського виробництва.

Попри це він очікує, що США з часом вийдуть на рівень з українською дроновою промисловістю.

Нагадаємо, 1 липня українська компанія F-Drones отримала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США.

У лютому цього року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми.

На тлі перемоги в першому раунді програми Drone Dominance компанія UDD Tech Corp оголосила про будівництво складального виробництва в місті Голланд, штат Огайо, - інвестиція $18,4 млн зі створенням щонайменше 300 робочих місць.