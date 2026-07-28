Генштаб підтвердив ураження ворожих цілей на ТОТ та у РФ за 1300 км від кордону

Ударів завдавали 27 липня та сьогодні вночі.

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Генштаб підтвердив ураження ворожих цілей у тимчасово окупованих Криму та Луганській області, а також комбінату в РФ за 1300 км від кордону.

У Генштабі розповіли, що удари здійснювали Сили оборони 27 липня та в ніч на 28 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Зокрема уражений склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим).

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Також уражено склад дронів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

27 липня поцілили по Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ. Зафіксували ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву російської федерації (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення і призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону.

Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України, наголосили у Генштабі.