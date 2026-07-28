Завербований росіянами таксист коригував обстріли Краматорська

Чоловіка затримала СБУ, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Контррозвідка СБУ затримала у Краматорську місцевого таксиста. За даними слідства, він співпрацював із російською воєнною розвідкою – ГРУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затриманий збирав інформацію про запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції та маршрути руху українських військових. Для цього він їздив прифронтовими районами, начебто виконуючи замовлення як таксі. Координати російський агент позначав на Google Maps.

Зібрану інформацію чоловік передавав через месенджер своєму родичу. Той проживає в Росії. За даними СБУ, саме він співпрацює з ГРУ.

Таксиста затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили гранату Ф-1 та мобільний телефон, у якому є докази співпраці з російською стороною.

Фото: СБУ У затриманого вдома знайшли гранату

Чоловікові повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.