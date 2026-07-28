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Армія РФ за добу втратила 1560 солдатів та 71 артилерійську систему

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 442 140 осіб.

Армія РФ за добу втратила 1560 солдатів та 71 артилерійську систему
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1560 солдатів, танк та РСЗВ, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, ж 16 НРК та 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб
  • танків  – 12 226 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.
  • артилерійських систем  – 46 902 (+71) од.
  • РСЗВ  – 1 970 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 519 (+0) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.
  • крилаті ракети – 4 950 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548) од.
  • спеціальна техніка – 4 476 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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