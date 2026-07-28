Армія РФ за добу втратила 1560 солдатів та 71 артилерійську систему

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.26 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1560 солдатів, танк та РСЗВ, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, ж 16 НРК та 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн.

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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 442 140 осіб.

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