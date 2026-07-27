Генштаб: 180 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Росіяни залучили для ударів 6222 дрони-камікадзе та здійснили 2272 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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Від початку доби 27 липня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 164 керовані авіаційні бомби, залучив для ударів 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2272 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Петро-Іванівка, Анискине, Івашкине, Симинівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки ворога в бік Богуславки, Куп’янська та Петропавлівки.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дробишевого, Озерного, Ставок, Лиману та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки в напрямку Малинівки та в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Степанівки, Торецького, Вільного, Нового Шахового. Одне боєзіткнення досі триває.

Двадцять одну атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новий Донбас, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 27 окупантів, 15 — поранено; знищено одну артилерійську систему, 25 укриттів особового складу, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено 12 артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 131 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Олександрограда та в районі Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове й Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.