Рішення ухвалене за результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала Почаївській Свято-Успенській лаврі УПЦ припис про усунення порушень законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Про це повідомила ДЕСС.

Рішення ухвалене за результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України (РПЦ, - ред.).

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"За результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства, релігійна організація має усунути виявлені порушення протягом 30 днів із моменту отримання припису.

З текстом припису можна ознайомитися за посиланням.