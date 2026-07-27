На Дніпропетровщині росіяни вбили та поранили 9 цивільних

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Ворог упродовж дня понад 50 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками й артилерією. Троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Томаківська громади. Пошкоджені лікарня, підприємства, багатоквартирні будинки, автівки. Дві людини загинули. П’ятеро постраждали. У стані середньої тяжкості госпіталізований 56-річний чоловік. Решта лікуватимуться амбулаторно.

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На Криворіжжі під ударом були Зеленодольська, Апостолівська, Грушівська, Вакулівська, Девладівська громади. Понівечені адмінбудівля, автівка.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Затишнянській та Божедарівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

У Павлограді понівечене підприємство. Постраждав 23-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині противник бив по Миколаївській громаді. Сталася пожежа. За уточненою інформацією, через нічну атаку на Дубовиківську громаду загинула 53-річна жінка.