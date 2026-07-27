НАБУ викрило схему розкрадання 37 млн грн донатів для України за участі ексдержсекретаря МЗС

Учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів і легалізували їх через конвертаційні центри.

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, й легалізували їх через конвертаційні центри.

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За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані гроші юридично мали статус "цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України".

Надалі гроші виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

У МЗС на запит журналістів підтвердили, що колишній держсекретар причетний до схеми.

"У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності — зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваних виявили спочатку аудитом МЗС, а потім - Державна аудиторська служба підтвердила факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабної війни.

"Відповідні відомості Міністерством були передані до правоохоронних органів. У подальшому Міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі", - наголосили в МЗС.