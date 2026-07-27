Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще шістьох українських дітей

Серед врятованих – дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, серед врятованих – дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років. На тимчасово окупованій території вони зазнавали тиску з боку російських окупаційних сил, які намагалися позбавити їх української ідентичності.

"Ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію. Це дівчатка та хлопчики віком від шести до сімнадцяти років", – зазначив Прокудін.

Очільник ОВА повідомив, що повернення дітей стало можливим завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA та благодійній організації Save Ukraine.

"На щастя, вони вже в безпеці та отримують необхідну допомогу", – додав Олександр Прокудін.