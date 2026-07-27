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Оборонці атакували експортний термінал у Ростовській області, ретранслятор управління ударними БпЛА та автомобільний міст

Міст і ретранслятор уразили на окупованій території. 

У ніч на 27 липня Сили оборони атакували експортний термінал у Ростові-на-Дону. Зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу, повідомили в Генштабі.

Також атакували наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» в районі Залізного Порту Херсонської області. Цей пристрій збільшує дальність, стійкість і якість управління дронами, які Росія запускає по українській території.

Фото: Генштаб у Facebook

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який окупанти використовують для військової логістики на ТОТ півдня України.

«Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим)», – йдеться у повідомленні.

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