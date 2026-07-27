Оборонці атакували експортний термінал у Ростовській області, ретранслятор управління ударними БпЛА та автомобільний міст

У ніч на 27 липня Сили оборони атакували експортний термінал у Ростові-на-Дону. Зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу, повідомили в Генштабі.
Також атакували наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» в районі Залізного Порту Херсонської області. Цей пристрій збільшує дальність, стійкість і якість управління дронами, які Росія запускає по українській території.
Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який окупанти використовують для військової логістики на ТОТ півдня України.
«Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим)», – йдеться у повідомленні.
- Президент нині повідомив про українські удари по Ростовській області, Ярославському регіону і Удмуртській республіці. У двох останніх оборонці атакували нафтові об'єкти.